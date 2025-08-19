Евакуація з «Острова» у Херсоні завершена? | Новини Приазовʼя

Більшість жителів мікрорайону Корабел евакуювалися звідти після обстрілу мосту, який сполучає його з Херсоном. За даними міської військової адміністрації, за перший тиждень евакуації з цього району, який також називають «Островом», виїхали понад 1500 людей.



Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько неодноразово звертався до місцевих жителів із закликом скористатися можливістю евакуації. Він наголошував, що всім, хто виїжджає, надається підтримка з розселенням, оформленням статусу ВПО та інших виплат, а також безкоштовним виїздом до безпечних регіонів України. В ефірі телемарафону Ярослав Шанько назвав мікрорайон «Острів» «вкрай небезпечним» для перебування.



Чи залишили жителі «Острова» у Херсоні цей мікрорайон після обстрілу мосту? Хто і чому там все одно вирішив залишитися? Чи може російська армія захопити «Острів» і звідти просунутися на інші райони Херсону?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Дарина Довгоп’ята.