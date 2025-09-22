МАРІУПОЛЬ БЕЗ МИНУЛОГО: окупаційна влада хоче знищити історичний центр міста?| Новини Приазовʼя

Так зване «Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства» угруповання «ДНР» на початку вересня представило план розвитку житлової забудови Маріуполя. Окупаційна влада планує забудувати територію колишнього заводу «Жовтень» та відселити жителів кварталу між вулицями Митрополитською, Грецькою, Куїнджі та Фонтанною. Окупанти обіцяють створити сучасне облаштоване міське середовище. Проте, як пише місцеве видання 0629, під загрозою опинилася архітектурна спадщина XIX–XX століть, яка формувала унікальний образ міста.



Чому окупанти хочуть перебудувати історичний центр Маріуполя? У чому цінність цих кварталів? Та як планувала реконструювати їх українська влада?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.



