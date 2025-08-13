Доля окупованої частини півдня після зустрічі Путіна з Трампом на Алясці | Новини Приазовʼя

15 серпня на Алясці має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа із російським лідером Володимиром Путіним. Як повідомив Трамп, президенти зустрінуться для переговорів, спрямованих на припинення широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Американський президент також заявляв, що між Україною і Росією має відбутися «обмін територіями в інтересах обох сторін».



У зв’язку з цим низка західних ЗМІ опублікувала матеріали з посиланнями на свої джерела про ймовірні плани припинення війни. Видання The Washington Post пише, що Путін не має наміру повертати Україні окуповані території Запорізької та Херсонської областей.



За словами особи, обізнаної з переговорами, Росія запропонувала Києву відмовитися від Луганщини і Донеччини в обмін на припинення вогню, але без будь-яких інших пропозицій натомість. Водночас Кремль не бажає повертати окуповані території півдня, де Росія має сухопутний коридор до окупованого Криму, повідомило джерело.



Про що будуть домовлятися президенти США і Росії на Алясці? Як це стосується окупованих територій частини півдня? Які є шляхи для повернення захоплених регіонів під контроль України у майбутньому?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Дарина Довгоп’ята.