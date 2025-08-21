Українці більше не вірять в деокупацію? | Новини Приазовʼя

Президент США Дональд Трамп готуватиме зустріч між президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Про це він заявив після переговорів у Вашингтоні за участі Зеленського та лідерів Євросоюзу.



Президент України за підсумками зустрічі сказав: «Питання територій ми залишимо між мною і Путіним».



Як перемовини про завершення війни Росії проти України можуть позначитися на українському півдні? Чи продовжують місцеві жителі вірити у звільнення територій? Та як українці ставляться до різних мирних планів?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Дарина Довгоп’ята.