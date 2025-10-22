Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини Приазов’я

Як російська армія використовує «ДІРКИ» в українській обороні | Новини Приазовʼя

Як російська армія використовує «ДІРКИ» в українській обороні | Новини Приазовʼя
Embed
Як російська армія використовує «ДІРКИ» в українській обороні | Новини Приазовʼя

No media source currently available

0:00 0:16:14 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Що відбувається зараз на фронті в південних регіонах?

Президент України Володимир Зеленський, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, лідери Франції, Німеччини та інших країн Євросоюзу опублікували спільну декларацію щодо мирного врегулювання в Україні. Підписанти підтримали ідею президента США Дональда Трампа про негайну зупинку бойових дій. Тим часом проєкт DeepState повідомив про чергове просування російської армії біля сіл Малинівка і Полтавка у Запорізькій області, а також біля села Калинівське на Дніпропетровщині.

Чи має ідея заморозки шанси на реалізацію? Та що відбувається зараз на фронті в південних регіонах?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.

Форум

XS
SM
MD
LG