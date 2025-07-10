Окупанти просунулися на Запоріжжі? | Новини Приазовʼя

Російські військові просунулися у Запорізькій області. Про це днями повідомив проєкт DeepState. За даними аналітиків, окупанти захопили село Лобкове, що у Степногірській громаді Василівського району і зайняли нові позиції біля Степового цієї ж громади.



Також, за даними Deepstate, російська армія просунулася на заході Запорізької області, а саме – на Оріхівському напрямку у селі Кам'янському, що у Василівській міській громаді Василівського району.



За даними Сил оборони півдня України, загалом на Південному напрямку російські військові не змінюють тактику. Ситуація залишається без суттєвих змін. Окупанти час від часу вдаються до штурмів українських позицій, не залишаючи намірів прорвати оборону. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин не підтвердив інформацію про захоплення села Лобкове і просування біля Степового у Запорізькій області.



Чи просувається російська армія у Запорізькій області? Якою є ситуація в громадах, наближених до лінії фронту? Як українські військові блокують логістику окупантів на Запорізькому напрямку, і як це впливає на хід бойових дій?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.