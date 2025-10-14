«ЗНИЩИТИ ЧОЛОВІЧЕ НАСЕЛЕННЯ». Новий призов до армії РФ в окупації | Новини Приазовʼя

1 жовтня на окупованих територіях України розпочався осінній призов до російської армії. За кілька днів до цього, 29 вересня, президент Росії Володимир Путін підписав відповідний указ про проведення військового призову на строкову службу. Цей процес триватиме до 31 грудня. Загалом російська влада планує призвати 135 тисяч людей у віці від 18 до 30 років.



Раніше, 24 вересня цього року, російська Державна дума у першому читанні схвалила законопроєкт про проведення призову до армії протягом усього року – з 1 січня до 31 грудня. Якщо його ухвалять в цілому, то починаючи з 2026 року російські призовні комісії працюватимуть постійно.



Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з осіннім призовом, який проводить Росія на окупованих територіях. В українському відомстві зазначили, що примус до служби у Збройних силах Росії є воєнним злочином.



Як відбувається призов до російської армії на окупованих територіях півдня? Що чекає на строковиків під час проходження служби і які є ризики? Наскільки Росія зацікавлена у залученні жителів окупованих територій до своєї армії, і з якою метою це робить?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.