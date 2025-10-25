Росія в наступному році планує збільшити витрати на пропаганду на 54%. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, це показує пріоритети агресора: РФ не може перемогти на полі бою, тому робить ставку на дезінформацію.
Як працює російська пропаганда на українському півдні? Хто задіяний в цій мережі? Та які фейки найчастіше доводиться спростовувати військовим і журналістам?
Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.
Як діє російська ПРОПАГАНДА на півдні | Новини Приазовʼя
