Як діє російська ПРОПАГАНДА на півдні | Новини Приазовʼя
Як працює російська пропаганда на українському півдні? Хто задіяний в цій мережі? Та які фейки найчастіше доводиться спростовувати військовим і журналістам?

Росія в наступному році планує збільшити витрати на пропаганду на 54%. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, це показує пріоритети агресора: РФ не може перемогти на полі бою, тому робить ставку на дезінформацію.

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.

