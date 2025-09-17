Доступність посилання

Навіщо Сальдо їздив до Лукашенка в Білорусь? | Новини Приазовʼя

Навіщо Олександр Лукашенко прийняв у Мінську окупаційного керівника Херсонщини Володимира Сальдо? Та як подію оцінює білоруська опозиція? 

Олександр Лукашенко 15 вересня прийняв у Мінську призначеного Росією керувати захопленою частиною Херсонської області» Володимира Сальдо. У розмові з Сальдо Лукашенко назвав Херсонщину однією з «нових територій Росії». МЗС України відреагувало. В заяві відомства сказано, що «обидва діячі рано чи пізно відправляться на смітник історії».

Навіщо Олександр Лукашенко прийняв у Мінську окупаційного керівника Херсонщини Володимира Сальдо? Та як подію оцінює білоруська опозиція?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.


