Навіщо Сальдо їздив до Лукашенка в Білорусь? | Новини Приазовʼя

Олександр Лукашенко 15 вересня прийняв у Мінську призначеного Росією керувати захопленою частиною Херсонської області» Володимира Сальдо. У розмові з Сальдо Лукашенко назвав Херсонщину однією з «нових територій Росії». МЗС України відреагувало. В заяві відомства сказано, що «обидва діячі рано чи пізно відправляться на смітник історії».

Навіщо Олександр Лукашенко прийняв у Мінську окупаційного керівника Херсонщини Володимира Сальдо? Та як подію оцінює білоруська опозиція?

