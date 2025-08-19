Санкції України проти «Росатому» та компаній в окупації | Новини Приазовʼя

Президент України Володимир Зеленський 8 серпня затвердив санкції проти компаній, які повʼязані з корпорацією «Росатом» та енергетичним сектором Росії. А третього серпня Зеленський затвердив обмеження проти підприємств на окупованих територіях України, які перереєстровані за російськими законами.



Які компанії потрапили до чергових пакетів українських санкцій? Як обмеження співвідносяться з політикою союзників України? Та чи матимуть обмеження реальний ефект?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Дарина Довгоп’ята.