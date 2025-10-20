«НЕМАЄ ЛІКАРІВ, ВОДИ, САНІТАРІЇ». У Маріуполі високий рівень смертності? | Новини Приазовʼя

В окупованому Маріуполі фіксується високий рівень смертності. Про це на початку жовтня повідомила міська рада. Там зазначили, що за повідомленнями місцевих блогерів, щодня у місті помирають близько 20 осіб. Це означає, що протягом місяця йдуть із життя приблизно 600 людей.



Про цю ситуацію також написали в українському Центрі вивчення окупації. Там зауважили, що такий рівень смертності у кілька разів перевищує показники 2022–2023 років, коли фіксувалося 350–400 смертей на місяць. Ба більше, така кількість смертей перевищила показники часів епідемії коронавірусу.



У Маріупольській міській раді зазначили, що ймовірною причиною цієї ситуації може бути пережитий стрес під час російської блокади міста, жахлива якість води і низький рівень умов життя у місті після окупації. А також колапс медичної системи, відсутність ліків, професійних лікарів, неможливість потрапити на прийом та отримати необхідне лікування або дочекатися вчасно «швидкої допомоги».



Чому в Маріуполі наразі фіксують високий рівень смертності? Як окупаційна влада планує заселити його росіянами? Наскільки Росія замістила населення у Криму за понад 10 років окупації, і чи продовжує це робити зараз?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.



