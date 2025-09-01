«ПРОПОНУВАЛИ БУТИ СТУКАЧЕМ». Свідчення про окупацію та полон у Голій Пристані | Новини Приазовʼя

Іван Мошенський – у минулому працівник міської ради Голої Пристані, що на лівобережній Херсонщині. Чоловік обіймав посаду начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, території та мобілізаційної роботи.



Російські війська окупували Голу Пристань у перші дні повномасштабного вторгнення, однак влада продовжувала працювати. В кінці березня окупанти викрали міського голову Голої Пристані – Олександра Бабича, який і досі перебуває у полоні. Івана Мошенського затримали у серпні 2022 року, утримували протягом двох тижнів і катували. Потім його відпустили, чоловік перемістився до Херсону і там зустрів деокупацію у листопаді того ж року.



Гість програми: Іван Мошенський, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Голопристанської МВА, колишній полонений



Ведуча: Олена Бадюк.