«ПРОПОНУВАЛИ БУТИ СТУКАЧЕМ». Свідчення про окупацію та полон у Голій Пристані | Новини Приазовʼя

Що відбувалося у Голій Пристані на початку російського вторгнення? Як окупанти катували людей у полоні? Що там відбувається зараз?

Іван Мошенський – у минулому працівник міської ради Голої Пристані, що на лівобережній Херсонщині. Чоловік обіймав посаду начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, території та мобілізаційної роботи.

Російські війська окупували Голу Пристань у перші дні повномасштабного вторгнення, однак влада продовжувала працювати. В кінці березня окупанти викрали міського голову Голої Пристані – Олександра Бабича, який і досі перебуває у полоні. Івана Мошенського затримали у серпні 2022 року, утримували протягом двох тижнів і катували. Потім його відпустили, чоловік перемістився до Херсону і там зустрів деокупацію у листопаді того ж року.

Гість програми: Іван Мошенський, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Голопристанської МВА, колишній полонений

Ведуча: Олена Бадюк.

