«Під вогневим контролем». Траса Херсон-Миколаїв паралізована? | Новини Приазовʼя

Російські військові на початку серпня вдарили з авіації по мосту, який сполучає мікрорайон Корабел у Херсоні з основною частиною міста. Згодом окупанти здійснили ще кілька спроб відрізати мікрорайон. Почалася масова евакуація жителів. Військова адміністрація міста повідомляє, що евакуаційні заходи тривають і нині. Людей продовжують вивозити не тільки з Острова, а й з інших небезпечних зон громади.



Також, за даними влади, протягом останніх вихідних серпня Херсон потерпав від комбінованих атак. Російська авіація обстрілювала місто з танків, артилерії, мінометів і дронів. За місяць від таких дій загинули 17 мирних жителів громади, 151 — отримав тілесні ушкодження, зокрема, від дронових атак — 60 і 86 — під час артобстрілів.



Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько в ефірі телемарафону днями розповів, що, на його думку, головною метою російських обстрілів міста є позбавлення жителів нормального життя.



Наскільки змінилася безпекова і гуманітарна ситуація у мікрорайоні Острів у Херсоні? Чи вдається захистити від дронових атак трасу Херсон-Миколаїв? Чи накопичує російська армія сили для подальшого наступу на Херсон?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.