«Триколори на кожному кроці»: Мелітопольщина за понад три роки російської окупації | Новини Приазовʼя

Мелітопольський район, 2021-й рік. Представники Центру стратегічного розвитку територій провели опитування серед жителів міста та навколишніх сіл, яке виявило основні проблеми, що хвилювали місцеве населення на той час. Вирішення цих проблем мали стати основою Стратегії розвитку регіону до 2030-го року.



Втім, повномасштабне вторгнення Росії докорінно змінило життя Мелітопольського району. Директор Центру стратегічного розвитку територій Андрій Орлов нині обіймає посаду начальника Приазовської селищної військової адміністрації. Ця громада, як і низка інших у Запорізькій області, вже понад три роки перебуває під російською окупацією.



В інтерв’ю «Новинам Приазов'я» Андрій Орлов розповів, що до початку повномасштабного вторгнення жителі регіону називали пріоритетними для себе цінностями – мир та безпеку. Попри те, що бойові дії на той час велися далеко від Мелітополя, місцеве населення вже усвідомлювало ризики. Втім, більша частина жителів вважали цей регіон абсолютно безпечним і комфортним для проживання.



Як живе в окупації Мелітопольський район Запорізької області? Наскільки він змінився за три з половиною роки окупації? З якими викликами може стикнутися Україна при звільненні цих територій?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.