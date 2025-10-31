Доступність посилання

Цивільні українці після російського ПОЛОНУ. Чому держава не всіх визнає? | ‪Новини Приазовʼя

Як цивільні заручники можуть підтвердити статус та отримати допомогу від держави? Скільком людям виплатили гроші? Та які складнощі виникають у процесі?

З початку 2025 року держава виплатила мільярд гривень українцям, які перебували в російському полоні. Йдеться про військових і цивільних, повідомило Новинам Приазовʼя Міністерство розвитку громад і територій України. Загалом понад три тисячі людей за цей рік змогли підтвердити, що були в російському ув'язненні.

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Дарина Довгопʼята.

