Чого домагається РФ ударами ПО ЕНЕРГООБ'ЄКТАХ? | ‪Новини Приазовʼя

465 дронів і 32 ракети запустили російські військові в ніч проти 10 жовтня по українській критичній інфраструктурі. У Запоріжжі загинув семирічний хлопчик, загалом по Україні постраждали понад 20 людей, повідомив президент України Володимир Зеленський. Цього удару Росія завдала на треті роковини від початку кампанії зі знищення української енергетичної інфраструктури.



Чого домагається Росія атаками на українську енергетику? Чи здатна система витримати обстріли? Та наскільки підготовленою до ударів є обʼєкти на українському півдні?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.