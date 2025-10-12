Доступність посилання

Чого домагається РФ ударами ПО ЕНЕРГООБ'ЄКТАХ? | ‪Новини Приазовʼя

Чого домагається Росія атаками на українську енергетику? Чи здатна система витримати обстріли? Та наскільки підготовленою до ударів є обʼєкти на українському півдні?

465 дронів і 32 ракети запустили російські військові в ніч проти 10 жовтня по українській критичній інфраструктурі. У Запоріжжі загинув семирічний хлопчик, загалом по Україні постраждали понад 20 людей, повідомив президент України Володимир Зеленський. Цього удару Росія завдала на треті роковини від початку кампанії зі знищення української енергетичної інфраструктури.

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.

