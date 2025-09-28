Чому РФ посилила ОБСТРІЛИ ЗАПОРІЖЖЯ | Новини Приазовʼя

У лікарнях Запоріжжя залишається 31 постраждалий внаслідок серії російських ударів по місту та області на початку тижня. Вісім людей — у вкрай тяжкому і тяжкому стані, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.



Чому Росія посилила атаки на Запоріжжя? Які обʼєкти під ударом? Та чи є потреба в евакуації з міста?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.