Що відомо про українських журналістів у російському полоні | Новини Приазовʼя

У Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності в Києві 8 серпня відбулося прощання з журналісткою Вікторією Рощиною, загиблою в російському полоні. Міноборони Росії повідомило про смерть Рощиної батькам журналістки 10 жовтня 2024 року. Проте окупанти повернули її тіло лише за чотири місяці.



Чи вдалося слідству встановити причини смерті журналістки? Кого ще з українських медійників Росія тримає в заручниках? Та що робить професійна спільнота для звільнення колег?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.