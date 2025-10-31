Від чого залежить доля півдня України? | ‪Новини Приазовʼя

Російська армія продовжує штурми у Запорізькій області, але просувань не має. Про це днями написав американський Інститут вивчення війни. Аналітики зазначили, що окупанти вели наступальні дії на Гуляйпільському та Оріхівському напрямку, однак безуспішно.



Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України 28 жовтня повідомив, що напередодні Сили оборони відбили 8 атак російських військ у цьому регіоні. На Оріхівському напрямку відбулося п'ять атак армії РФ поблизу Степового, Кам'янського, Новоданилівки та Новоандріївки. На Гуляйпільському напрямку окупанти тричі безрезультатно атакували біля Малинівки та Новомиколаївки.



Керівник Центру вивчення окупації і колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко днями повідомив, що фіксуються перекидання морської піхоти та кримських підрозділів назад на запорізький напрямок. Тобто після перебування в Маріуполі деякі частини російської армії повертають у Приазов’я - принаймні частково.



Чи буде Росія намагатися захопити Херсон і Запоріжжя, і чи має на це шанс? Що буде з окупованими територіями півдня у випадку припинення бойових дій по лінії фронту? Коли і за яких умов Україна зможе звільнити захоплені частини Херсонської і Запорізької областей?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.



