40 тисяч родин отримали від держави компенсації за пошкоджене або знищене житло за понад два роки роботи програми «єВідновлення». Загалом заявникам виплатили 48 мільярдів гривень, підрахувало Міністерство розвитку громад і територій України. Водночас міністерство не обраховує, скільки отримувачів допомоги є внутрішніми переселенцями.
Громадська організація «Центр оцінки ризиків» провела дослідження і встановила, що держава забезпечила житлом понад 13 тисяч ВПО. Представники організації говорять про плутанину в державних програмах та в офіційній статистичній інформації.
Як держава опрацьовує заявки власників зруйнованого і пошкодженого житла? Скільки жителів Херсонської та Запорізької областей подали документи на компенсації? Та скільки заявників отримали гроші?
Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.
Що ускладнює виплати за ПОШКОДЖЕНЕ ЖИТЛО? | Новини Приазовʼя
