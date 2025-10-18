Що ускладнює виплати за ПОШКОДЖЕНЕ ЖИТЛО? | Новини Приазовʼя

40 тисяч родин отримали від держави компенсації за пошкоджене або знищене житло за понад два роки роботи програми «єВідновлення». Загалом заявникам виплатили 48 мільярдів гривень, підрахувало Міністерство розвитку громад і територій України. Водночас міністерство не обраховує, скільки отримувачів допомоги є внутрішніми переселенцями.



Громадська організація «Центр оцінки ризиків» провела дослідження і встановила, що держава забезпечила житлом понад 13 тисяч ВПО. Представники організації говорять про плутанину в державних програмах та в офіційній статистичній інформації.



Як держава опрацьовує заявки власників зруйнованого і пошкодженого житла? Скільки жителів Херсонської та Запорізької областей подали документи на компенсації? Та скільки заявників отримали гроші?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.