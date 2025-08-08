ВИЇЗД З ОКУПАЦІЇ: нові правила для дітей та дорослих | ‪‪Новини Приазовʼя

У Росії з 20 січня 2026 року діти до 14 років зможуть залишати територію країни тільки за закордонним паспортом. Такі поправки 23 липня ухвалила Державна Дума РФ. Український Центр прав людини Zmina застерігає, що нова норма ускладнить виїзд українських дітей з окупованих територій.



Чому повернення з окупації стає дедалі складнішим? Чому Росія не хоче випускати дітей на підконтрольну Україні територію? Та що може зробити українська влада, щоб полегшити процес?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.