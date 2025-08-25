«ТОКМАК-МЕЛІТОПОЛЬ-ГЕНІЧЕСЬК». Наскільки складно деокупувати території півдня? | Новини Приазовʼя

Російська армія стрімко захопила території Херсонської і Запорізької областей на початку повномасштабного вторгнення. Окупанти пішли у наступ з анексованого Криму через Перекоп і Чонгар на материкову Україну.



Протягом перших днів наступу військові РФ зайняли кілька найбільших міст Херсонщини на лівому березі Дніпра. Ідеться про Генічеськ, Скадовськ, Олешки, Каховку, Нову Каховку і Голу Пристань. На початку березня російська армія окупувала і обласний центр – місто Херсон.



Водночас окупанти просувалися і захоплювали населені пункти Запорізької області. Під контролем Росії опинилися Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Пологи та інші міста і села регіону.



Правобережну частину Херсонщини Сили оборони України звільнили у листопаді 2022 року. У першу річницю деокупації міста президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наголосив, що Україна так само, як і про Херсон, не забуває про інші населені пункти, зайняті окупантами.



Чи можливо звільнити окуповані території півдня військовим шляхом? Що для цього потрібно Силам оборони України? Чи можуть захоплені території Херсонської і Запорізької областей повернутися під контроль України в результаті перемовин?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Дарина Довгоп’ята.