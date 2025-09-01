Прихильники ПУТІНА в Якимівці СКАРЖАТЬСЯ на життя в окупації | Новини Приазовʼя

Окупаційна влада селища Якимівка Запорізької області загрожує позбавляти жителів батьківських прав, якщо вони братимуть допомогу від голови комісії Громадської палати РФ з питань суверенітету Володимира Рогова. Про це на початку серпня повідомила громадська діячка Оксана Лупик, яка підтримує російську агресію проти України. Прихильниця Росії поскаржилася у зверненні до президента РФ Володимира Путіна, що в Якимівці занадто високі ціни, та так і не запрацювала ніяка промисловість.



Як і за що окупаційна влада переслідує жителів Якимівки? Чому українська адміністрація каже про занепад місцевих фермерських господарств? Та скільки людей залишаються в захопленому селищі?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Дарина Довгоп'ята.