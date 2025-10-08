«ЖИТНИЦЯ» занепадає: аграрна галузь окупованої частини півдня | ‪Новини Приазовʼя

Окуповані території півдня і сходу завжди були житницею СРСР. Таку заяву минулого тижня зробив віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін. За його словами, сільське господарство у цих регіонах має дуже велику перспективу. Там добрі і якісні землі. Тому, на думку російського чиновника, щойно закінчиться війна, на цих територіях відбудеться зростання всіх галузей промисловості.



При цьому Хуснуллін зазначив, що одними з найперспективніших галузей для реалізації інвестиційних проєктів на окупованих територіях є сільське господарство та туризм.



Водночас призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо нещодавно розповів про запуск залізничних перевезень зерна з Братолюбівського елеватора. За словами чиновника, звідти вже відправили перші вагони. Це дозволить значно знизити логістичні витрати для сільгоспвиробників.



В якому стані наразі перебуває аграрна галузь на окупованих територіях півдня? Яких збитків вона зазнала через дії окупаційної влади? Скільки років потрібно буде для відновлення сільського господарства у регіоні після звільнення територій?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.