«ДОБРИХ НОВИН НЕМАЄ». Армія РФ просувається на Запоріжжі? | ‪Новини Приазовʼя

Російська війська просунулися поблизу Новоіванівки та Полтавки, що у Пологівському районі Запорізької області. Про це на початку жовтня повідомив OSINT-проєкт DeepState. За даними аналітиків, російська армія не припиняє атак на сході цього регіону.

Сили оборони півдня України повідомляють, що окупанти збільшують кількість ударів дронами-камікадзе, а також посилюють артилерійські обстріли. Крім того, російська авіація продовжує завдавати ударів коригованими авіаційними бомбами по населених пунктах, прилеглих до лінії зіткнення.

За даними українських військових, 6 жовтня на Гуляйпільському напрямку російська армія вісім разів намагалася наступати поблизу Полтавки, і отримала відсіч. На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції українських бійців в районах населених пунктів Степове та Кам’янське. Російські військові у штурмах знову застосовував мотоцикли.

Чи є суттєвими просування російської армії у Запорізькій області? Наскільки погіршилася безпекова ситуація у прифронтових містах і селах? Як можуть надалі розвиватися бойові дії у регіоні і від чого це залежить?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.



