«МАЄМО СВОЮ «ЛІНІЮ СУРОВІКІНА». Фронт на Запоріжжі ускладнюється? | ‪Новини Приазовʼя

Російські війська просунулися в південній частині Приморського, що на заході Запорізької області. На інших ділянках фронту в Запорізькій області - армія РФ атакувала безрезультатно, днями у своєму звіті повідомив Інститут вивчення війни.



За даними аналітиків, опубліковані геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в районі Приморського, а саме на північний захід від Оріхова.



Сили оборони півдня України повідомили, що окупанти здійснювали спроби прорвати оборону на Оріхівському напрямку у бік Степногірська. Ситуація у регіоні, за даними українських військових, залишається стабільно напруженою.



Чи ускладнюється ситуація на фронті на Запорізькому напрямку? Чи буде російська армія намагатися просунутися до обласного центру? Чому російський FPV-дрон зміг долетіти до Запоріжжя, і чи можуть у цьому місті бути такі ж масові дронові атаки, як у Херсоні?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.