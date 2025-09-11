Доступність посилання

Новини Приазов'я

«МАЄМО СВОЮ «ЛІНІЮ СУРОВІКІНА». Фронт на Запоріжжі ускладнюється? | ‪Новини Приазовʼя

Чи ускладнюється ситуація на фронті на Запорізькому напрямку? Чи буде російська армія намагатися просунутися до обласного центру? Чому російський FPV-дрон зміг долетіти до Запоріжжя, і чи можуть у цьому місті бути такі ж масові дронові атаки, як у Херсоні?

Російські війська просунулися в південній частині Приморського, що на заході Запорізької області. На інших ділянках фронту в Запорізькій області - армія РФ атакувала безрезультатно, днями у своєму звіті повідомив Інститут вивчення війни.

За даними аналітиків, опубліковані геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в районі Приморського, а саме на північний захід від Оріхова.

Сили оборони півдня України повідомили, що окупанти здійснювали спроби прорвати оборону на Оріхівському напрямку у бік Степногірська. Ситуація у регіоні, за даними українських військових, залишається стабільно напруженою.

Чи ускладнюється ситуація на фронті на Запорізькому напрямку? Чи буде російська армія намагатися просунутися до обласного центру? Чому російський FPV-дрон зміг долетіти до Запоріжжя, і чи можуть у цьому місті бути такі ж масові дронові атаки, як у Херсоні?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.

