Життя відомої ЧОРНОБАЇВКИ НА ЛІНІЇ ВОГНЮ | Новини Приазовʼя

Російські військові 19 серпня обстріляли з артилерії село Чорнобаївка в Херсонській області. Під вогонь потрапили житлові будинки. Постраждав 11-річний хлопчик, який йшов вулицею. Медики ушпиталили дитину з контузією, пораненням плеча та черепно-мозковою травмою, повідомила обласна військова адміністрація.



Чорнобаївка у 2022 році стала загальновідомою в Україні та за кордоном. Адже в окупованому тоді селі був військовий аеродром, українська армія регулярно накривала вогнем позиції російських окупантів. Сили оборони звільнили Чорнобаївку в листопаді 2023 року. Але тепер Росія ледь не щодня атакує село дронами та артилерією.



Як живе зараз село Чорнобаївка, яке стало відомим в Україні та світі? Чим місцеві допомагають українській армії? Та на що сподіваються на четвертому році повномасштабної війни?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Дарина Довгоп’ята.