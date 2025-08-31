Зниклі безвісти з півдня України | Новини Приазовʼя

30 серпня у світі відзначається Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Також його називають Днем зниклих безвісти. Його запровадила Генеральна асамблея ООН 2010 року для привернення уваги до проблеми примусового позбавлення волі та ув'язнення людей, місце перебування яких залишається невідомим, що є порушенням прав людини.



В Україні налічується понад 70 тисяч осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Такі дані у червні цього року озвучив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. За його словами, встановити долю багатьох із них буде можливо лише після завершення війни або активної фази бойових дій.



Добросердов нагадав, що у разі зникнення людини її родині потрібно звернутися до Національної поліції України, до Координаційного штабу з питань військовополонених, Національного інформаційного бюро, а також – до Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні.



Скільки в Україні налічується людей, які зникли безвісти через війну? Хто з жителів Запоріжжя і Маріуполя мають такий статус? Наскільки складно шукати військових і цивільних, які зникли безвісти, і хто цим опікується?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.