ЗЛОЧИНИ проти основ НАЦБЕЗПЕКИ на півдні | Новини Приазовʼя

З початку повномасштабного вторгнення Росії слідчі Запорізької і Херсонської областей відкрили понад три тисячі кримінальних проваджень за злочини проти основ національної безпеки. Йдеться про державну зраду, колабораційну діяльність, перешкоджання законній діяльності ЗСУ тощо. Водночас аналітики, які збирають досьє на ймовірних колаборантів, зазначають, що не всі фігуранти притягнуті до відповідальності.



Як українські правоохоронці розслідують злочини проти основ національної безпеки, скоєні на півдні? Скільки кримінальних проваджень зареєстрували? Та чому залишаються люди, які пішли на співпрацю з російськими окупантами та досі не мають підозри?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.



