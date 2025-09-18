Кремль готує депортації з окупованих територій? | Новини Приазовʼя

10 вересня сплив термін, за який жителі окупованих територій України мали оформити російські паспорти або «легалізуватися» за російськими правилами як іноземці. Такий термін для них визначив своїм указом президент Росії Володимир Путін. Правозахисники з Центру прав людини Zmina застерігали, що після цієї дати окупаційна влада може розпочати примусові депортації з захоплених територій України.



Що загрожуватиме українцям, які не оформлювали російські паспорти? Та як українська влада може підготуватися до посилення репресій в окупації?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.