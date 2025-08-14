«БІЛЯ ОРІХОВА І ГУЛЯЙПОЛЯ ВАЖКО». Жителі Запоріжжя виїжджають? | Новини Приазовʼя

Евакуація з Запоріжжя зросла через наближення фронту. Про це повідомила Укрзалізниця. У компанії зазначили, що всього за липень евакуювали понад 1200 людей із прифронтових зон. Це вдвічі більше, ніж у середньому за будь-який місяць з січня по червень.



В Укрзалізниці уточнили, що кількість вивезених пасажирів із Дніпропетровщини збільшилася втричі (порівняно з червнем); із Запоріжжя — майже вдвічі. Основні напрямки залишаються незмінними — з прифронтових регіонів на захід України.



Здебільшого серед пасажирів цих рейсів — найвразливіші групи, люди з інвалідністю, літні люди, родини з дітьми, з тваринами та інші соціальні категорії. В компанії додали, що продовжують організовувати евакуації та рятівні рейси у співпраці з місцевими військово-цивільними адміністраціями.



Чому останнім часом зросла кількість евакуйованих із Запоріжжя? Як російська армія обстрілює місто і район, і чи можливо цьому протидіяти? Чи просуваються окупанти у Запорізькій області, і чи є загроза прориву фронту?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Дарина Довгоп’ята.