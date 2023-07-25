Заповідні острови на обмілілих берегах Хортиці (фоторепортаж)

Минулого року на острові Хортиця в Запоріжжі діяла заборона на прогулянки. Зараз обмеження вже послабили й жителі активно прогулюються заповідником. Від музею історії козацтва до комплексу «Запорозька Січ» проклали нові доріжки та поставили лавки зі смітниками. Проте другий рік сам комплекс не працює. Зараз із оглядового майданчика – як біля самої Січі, так і Кургану Єдності відкривається панорамний вид на обмілілу річку Дніпро. Через пошкодження греблі Каховської ГЕС гирло річки звузилося і з’явилися острови, які дуже полюбилися пташкам. Зараз на берегах острова можна знайти різні металеві предмети, коріння дерев, які там росли, дерев’яні опори та багато скла. Аби люди не порушували та не гуляли по заповідних островах, берег патрулюють рятувальники та поліцейські. За інформацією Запорізької міськради, з початку липня рятувальники з островів доставили на берег 77 осіб. Як виглядає оголена Хортиця, дивіться у фоторепортажі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».