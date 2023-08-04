Руйнування Каховської ГЕС: людям, які втратили городи та врожай, виплатять допомогу

Українцям із Херсонської та Миколаївської областей, які втратили врожай внаслідок руйнування Каховської гідроелекстростанції, держава виплатить компенсацію, розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, фермери зможуть отримати до 100 тисяч гривень.

«Внаслідок підриву греблі багато ділянок підтопило й люди втратили свої городи та врожай. Будемо допомагати. Передбачаємо виплати в розмірі 3 300 гривень за втрачений врожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу. Максимальна сума допомоги за втрачений врожай складе до 100 тисяч гривень», – зазначив Шмигаль.

Також політик додав, що для цих потреб уряд виділяє Херсонській та Миколаївській областям 271 мільйон гривень.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС. Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Кремль називає руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва.

Представники країн Заходу, коментуючи руйнування греблі, прямо не заявляли про те, що її підірвала Росія, проте все ж таки відзначали відповідальність Москви за те, що сталося – оскільки саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року й окупувала частину Херсонської області (зокрема і Каховську ГЕС), перетворивши її на зону боїв.

Руйнування дамби спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Були затоплені десятки населених пунктів.