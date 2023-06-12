Що чули місцеві жителі, коли була знищена Каховська ГЕС? | Новини Приазов’я

Генеральний директор державної компанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота наполягає, що на Каховській ГЕС був «дуже потужний вибух» в трьох місцях. Він переконаний, що експертиза, коли вона буде можливою, це доведе. За його словами, щоб підірвати дамбу – потрібно в одне місце скинути щонайменше три авіабомби по пів тонни. Це неможливо зробити ударами якоїсь однієї ракети, – розповів гендиректор в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що площа подальшого затоплення залежить від характеру пошкодження ГЕС.

Видання New York Times 6 червня з посиланням на експертів з техніки та боєприпасів повідомило, що ймовірною причиною руйнування Каховської ГЕС був навмисний вибух. Видання цитує експертів, які визнають, що гідроелектростанція зазнала шкоди внаслідок військових дій до обвалення, але сумніваються, що цих попередніх пошкоджень було достатньо, щоб зруйнувати дамбу. В американському Інституті вивчення війни в огляді за 6 червня зазначили, що Каховську ГЕС, імовірно, навмисно підірвали саме російські військові. На думку аналітиків, Росія більше зацікавлена в руйнуванні Каховської ГЕС, ніж Збройні сили України. Пояснення Росії про нібито підрив станції українськими силами в Інституті вивчення війни вважають неправдоподібним.

Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, а дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Що відбувалося довкола Каховської ГЕС напередодні її руйнування і вночі, коли воно сталося? Наскільки міцною була конструкція гідроелектростанції, і в який спосіб її можливо було зруйнувати? Чому експерти говорять саме про підрив, а не обстріл станції тієї ночі?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.