Чи буде питна вода на півдні після руйнації Каховської ГЕС? | Новини Приазов’я

Через руйнування греблі Каховської ГЕС у багатьох містах і селах значно ускладнений доступ до питної води. Про це 9 червня своєму Telegram каналі повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, проблема виникла для сотень тисяч людей.

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс в інтерв’ю Associated Press, опублікованому 10 червня, заявив, що через руйнування Каховської ГЕС без питної води в Україні залишилися близько 700 тисяч людей. Представник ООН зазначив, що йдеться про людей, які перебувають як на підконтрольних Україні областях, так і на окупованих Росією територіях.

На Херсонщині, а саме на підконтрольній українській владі території, залишається 19 населених пунктів, де ситуація із забезпеченням питною водою ускладнена. Про це 11 червня повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, це стосується Нововоронцовської, Милівської, Новоолександрівської громад та міста Берислава. Крім того, без централізованого водопостачання залишається мікрорайон Острів у Херсоні. Прокудін зазначив, що робиться усе можливе аби забезпечити людей питною водою – безпечною та придатною для вживання, та надалі забезпечити безперебійне постачання води. Зокрема, обладнуються нові і старі свердловини, розвідуються нові джерела води.

Загрози щодо забезпечення водою у Запорізькій області немає. Про це 6 червня заявив директор Департаменту цивільного захисту населення Запорізької обласної військової адміністрації Андрій Булавінов. За його словами, водозбір для Запорізької області розташований у верхньому б'єфі Дніпра, тому для жителів Запоріжжя немає загрози залишитися без питної води.

Як руйнація Каховської ГЕС вплинула на забезпечення питною водою жителів регіонів, що залежали від Каховського водосховища? Як влада Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської областей вирішує цю проблему? Чи готуються рішення, які налагодять водопостачання на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей після їхнього звільнення?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.