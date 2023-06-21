«Почали збирати тіла». Олешки і Гола Пристань після затоплення | Новини Приазов’я

Росія досі не надала Організації Об'єднаних Націй доступу до окупованих районів Херсонщини, які постраждали внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС. Про це 18 червня повідомила пресслужба ООН із посиланням на заяву гуманітарної координаторки Організації в Україні Деніз Браун.

За її словами, російський уряд поки що відхилив звернення ООН щодо доступу до лівобережної частини Херсонщини, але Організація продовжить працювати над його отриманням. Браун закликала російську владу діяти згідно зі своїми зобов’язаннями відповідно до міжнародного гуманітарного права. Вона також зазначила, що ООН продовжуватиме робити «все, що може», щоб дістатися до всіх людей, – у тому числі тих, які потерпають унаслідок нещодавнього руйнування греблі, – яким терміново потрібна життєво необхідна допомога, де б вони не перебували.

18 червня в ДСНС України повідомили, що на півдні внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції залишається підтопленим 41 населений пункт: шість – на території Херсонщини, яка контролюється владою України, і 17 на окупованій території.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 19 червня в ефірі телемарафону розповів, що на звільненій частині регіону через підтоплення загинули 15 людей, 20 поранені, зниклими безвісти вважається 31 людина, з них двоє – це діти. Ситуація на лівому березі, за словами Прокудіна, критична. Люди опинилися у водяній пастці, каже очільник ОВА.

Чому Росія не допустила місію ООН на лівобережну частину Херсонщини для допомоги місцевому населенню? Як жителі окупованого регіону рятуються від наслідків затоплення? Що відомо про гуманітарну ситуацію в Олешках і Голій Пристані? Чи можуть міжнародні організації вплинути на Росію у питанні війни з Україною?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.