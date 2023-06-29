Що шукають копачі на місці Каховського водосховища? | Новини Приазов’я

Наслідком руйнування Каховської ГЕС стало розкрадання копачами археологічних об’єктів. Про це 13 червня повідомили у телеграм-каналі Міністерства культури та інформаційної політики України. У повідомленні сказано, що сотні об’єктів культурної спадщини були пошкоджені, затоплені або, як самі споруди ГЕС, — знищені. Однак чи не найбільших втрат може зазнати археологічна спадщина України, — зазначили у Міністерстві.

У відомстві також зауважили, що за часів створення Каховського водосховища під його водами опинилися археологічні об‘єкти різних періодів. Різке падіння рівня води після знищення дамби та розмивання берегів і затоплення територій нижче за течією Дніпра спричинило критичну ситуацію з охороною археологічної спадщини в регіоні. На території Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, а також Одеської області активізувалися копачі-грабіжники, які збирають цінні предмети з допомогою металодетекторів.

Міністерство звернулося до керівників обласних військових адміністрацій постраждалих областей, а також до правоохоронних органів задля протидії пограбуванню археологічних об‘єктів.

У Службі режиму Національного заповідника «Хортиця» 14 червня повідомили, що на той час вже декілька днів спостерігали справжній бум так званої «чорної археології» на берегах острова Хортиця, прилеглих островах та урочищі Вирва, що оголилися внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС. У Службі режиму зазначили, що перебування з металошукачами на території історико-культурного заповідника є незаконним і покарання за це передбачене як Кодексом України про адміністративні правопорушення, так і Кримінальним кодексом України.

Чому після руйнування Каховської ГЕС у Запорізькій і Херсонській областях побільшало копачів, які займаються розкраданням пам'яток археології? Що вони шукають на цих територіях і де ці предмети збувають? Які пам'ятки у Запорізькій і Херсонській областях ще не є дослідженими, і до яких історичних періодів вони належать?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.