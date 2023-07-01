Буде, як з MH-17? Кого і коли покарають за руйнування Каховської ГЕС | Новини Приазов’я

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» та агенції «Слідство.Інфо» ідентифікували російських військових та їхніх командирів, які контролювали Каховську ГЕС і перебували там у ніч, коли сталося руйнування греблі. Також журналісти отримали ексклюзивні перехоплення розмов, що відбувалися між російськими військовими тієї ночі.

Відповідно до повідомлень Головного управління розвідки та Офісу президента України, позиції на ГЕС та поруч із нею облаштували бійці 205 окремої мотострілецької «казачої» бригади Сухопутних військ РФ. Журналісти зазначили, що цей факт підтверджували і російські так звані «воєнкори». Розслідувачам вдалося поіменно встановити низку російських військових цієї бригади, які безпосередньо контролювали Каховську ГЕС. У встановленні їхніх осіб стали в пригоді відео, які на греблі та у приміщеннях ГЕС знімали російські пропагандистські медіа – попри те, що бійці ховали обличчя у балаклавах.

Беручи до уваги перехоплення розмов військових 205-ї бригади у ніч знищення греблі, російські окупанти тоді готувалися діяти за «командою». Причому саме в той час, коли у чаті міста Нова Каховка жителі почали повідомляти про вибухи і незрозумілий шум. З контексту розмови випливає, що сталися дві важливі події. Перша: російські військові готувалися щось виконати «за командою». Друга: у розумінні російського військового, який, судячи з розмови, під час вибуху перебував на греблі або поруч із нею, сталося «ЧП» (тобто надзвичайна подія).

Хто з російських військових може бути причетним до руйнування Каховської ГЕС, і де вони зараз перебувають? Чи складно буде розслідувати ці події, і хто має понести за них відповідальність, крім безпосередніх виконавців? Чому країни Заходу критикують за «недостатню реакцію», і які це може мати наслідки?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.