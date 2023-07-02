«Росіяни вбили, маючи змогу не вбивати». Що сталося в день загибелі хлопців? | Новини Приазов’я

24 червня стало відомо про загибель в окупованому Бердянську двох підлітків, Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова. У соціальних мережах Оганнісян встиг оприлюднити відео, в якому згадав про двох, імовірно, російських силовиках, в яких поцілив зі зброї, також хлопець попрощався і сказав «Слава Україні!».

Того ж дня представник окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області Володимир Рогов у своєму телеграм-каналі написав, що хлопці начебто відкрили вогонь на набережній Бердянська о 19 годині. Окупаційний чиновник назвав їх «терористами», написав, що вони були «ліквідовані» і вказав, що одним із вбитих був Тигран Оганнісян.

Нагадаємо, що про переслідування цих підлітків із Бердянська стало відомо навесні цього року, коли Слідчий комітет Росії висунув їм звинувачення у нібито «підготовці диверсії на залізниці». Їм інкримінували «порушення» статті, яка передбачає від 10 до 20 років увʼязнення.

Після того, як історія про бердянських підлітків набула розголосу, Європарламент вимагав відпустити неповнолітніх на територію, підконтрольну владі України. Але хлопців в окупованому Бердянську помістили під домашній арешт.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що трактує вбивство двох неповнолітніх хлопців у Бердянську як позасудову страту.

Що відомо про вбивство підлітків в окупованому Бердянську, за яких обставин воно сталося і які події цьому передували? Чому російські окупаційні сили посилюють тиск на українську молодь і як карають за проукраїнську позицію? Як убезпечити дітей на окупованих територіях, і що робити у випадку, коли виїхати з окупації неможливо?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.