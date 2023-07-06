«На місці будинку пустир». Як отримати виплати за зруйноване житло? | Новини Приазов’я

Кабінет міністрів України затвердив виділення коштів на виплату компенсацій постраждалим внаслідок знищення Каховської ГЕС. Про 19 червня повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, 980 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямовано на виплати компенсацій людям, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані. Ще 560 мільйонів гривень підуть на одноразові виплати постраждалим.

Органи соціального захисту населення у Херсонській області продовжують приймати заявки на грошову допомогу для постраждалих від руйнування Каховської ГЕС. Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 2 липня у своєму телеграм-каналі повідомив, що станом на цей день є 1 тисяча 424 заяви щодо нарахування допомоги від держави, 1 тисяча 243 – на отримання допомоги від Міжнародної організації з міграції, 242 – від області і 253 – від місцевої влади.

Раніше, 30 червня, Олександр Прокудін нагадав, що на Херсонщині працює програма «єВідновлення». Станом на цей день перші 19 жителів області отримали виплати на загальну суму в понад 2 млн грн. Голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у коментарі Суспільному 20 червня зазначив, що отримати відшкодування зможуть і жителі лівобережної Херсонщини, але після звільнення цих територій, коли буде можливість оцінити ступінь пошкодження та скласти акт.

Які компенсації передбачені для українців, житло яких зруйновано або пошкоджене через війну? Які виплати можуть отримати жителі Херсонської області, майно яких постраждало через руйнування Каховської ГЕС? Як фіксувати пошкодження житла, якщо воно залишилося в окупації?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.