«Вивезли всіх, кого могли». Чи можна повернути з РФ депортованих дітей? | Новини Приазов’я

За всиновлення дітей з України російські сім’ї отримують певні суми від 28 до 156 тисяч рублів щомісячно. Про це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив в інтерв'ю каналу ISLND TV, опублікованому 26 червня. Він підтвердив, що сім'ям у Росії доплачують за всиновлення українських дітей.

Омбудсмен розповів про випадки, коли з віддалених регіонів Росії, зокрема, Сибіру на окуповану територію України приїжджала російська сім’я, обирала одразу 10-12 українських дітей, всиновлювала їх і поверталася до свого регіону. Дмитро Лубінець зазначив, що наразі існує механізм, за допомогою якого батькам або іншим родичам дитини, вивезеної до Росії, можна її повернути. Родичам потрібно звернутися особисто до нього, наголосив омбудсмен.

На офіційному порталі «Діти війни» станом на 6 липня зазначено, що Росія депортувала 19 тисяч 493 дитини, принаймні, стільки випадків підтверджено українською владою. За даними з відкритих джерел відомо, що загалом до Росії могли вивезти 744 тисячі дітей, вказано на порталі. Повернути вдалося 380.

Радник-уповноважена президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук в інтерв'ю українському агентству «Інтерфакс», опублікованому 19 червня, повідомила, що єдиного механізму повернення дітей немає. Переговорів із Росією з цього питання також немає. Там не визнають українських дітей як утримуваних, затриманих, депортованих чи примусово переміщених. У Росії це називають «евакуацією».

Скільки дітей, депортованих з України, встигли усиновити російські сім'ї, і що з ними далі відбувається? Чому складно організувати масове повернення українських дітей з Росії? Хто має відповісти за злочин депортації дітей, і чому йдеться не лише про Володимира Путіна?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.