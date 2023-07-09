«Питання виживання нації». Чи готова Херсонщина до перейменування сіл? | Новини Приазов’я

Національна комісія зі стандартів державної мови визнала назви 43 сіл і селищ Херсонщини невідповідними лексичним нормам. Їх мають переглянути. Перелік населених пунктів опублікований 28 червня на офіційній сторінці комісії. За її рішенням, 23 назви сіл стосуються російської імперської політики й не відповідають нормам української мови.

Зокрема, у Бериславському районі це село Першотравневе, Первомайське і Чкалове, Потьомкине, Ленінське і село Максима Горького. У Скадовському районі це такі населені пункти, як Суворовка, Новоросійське і також село із назвою Максима Горького. Крім того, низка сіл і селищ, які, на думку комісії, не відповідають нормам української мови, є у Каховському, Генічеському і Херсонському районах області.

Також Національна комісія оприлюднила перелік ще 20 назв сіл Херсонщини, які можуть стосуватись політики російської колонізації і утворені з порушенням норм української мови. За висновком комісії, жителі можуть обґрунтувати їхні назви або ж запропонувати нові. До таких населених пунктів належать: село Красносільське, Червона Людмилівка, Червоний Яр, Майське і Червоне, а також селище Червоний Маяк Бериславського району.

У Генічеському районі це село Змагання, Нова Праця, Червоне і Муравейник. У Каховському районі – село Красне, Червона Поляна, Солідарне, Червоне Поділля, Червоний Яр та Червона Поляна. Крім того, у переліку є Нова Зоря Херсонського району і села Труд, Промінь і Красне Скадовського району.

Які населені пункти Херсонської області будуть перейменовані у зв'язку з деколонізацією? Наскільки це тривалий і витратний процес? Чи погоджуються місцеві громади на такі перейменування, і чи змінилося в них ставлення до деколонізації через окупацію Херсонщини?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.