«Втрачене покоління». Чи повернуться жителі півдня з-за кордону? | Новини Приазов’я

З території правобережної Херсонщини через руйнування Каховської ГЕС виїхали понад 3 тисячі 700 осіб, ще 133 людини вдалося врятувати з окупованої частини області. Такими були дані станом на 13 червня, про це в ефірі телемарафону повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, більшість людей залишилася на Херсонщині, вони не хотіли їхати далеко від домівки і чекали, коли спаде вода. Верещук розповіла, що ці люди проживали у спеціальних шелтерах, і рекомендувала жителям області виїхати на Закарпаття, де їм готові надати прихисток і допомогу. Всього з Херсонської області, за даними Ірини Верещук, виїхали приблизно 25 тисяч осіб.

Станом на грудень минулого року лише з Херсона евакуювалися близько 10 тисяч людей, оскільки після деокупації місто регулярно обстрілюється російськими військовими. Про це 13 грудня у коментарі Радіо Свобода розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Водночас через знищення Каховської ГЕС на Херсонщині можна прогнозувати скорочення населення, оскільки є значна залежність між чисельністю населення і наявністю зрошення у цьому регіоні. Про це у коментарі інформаційному агентству Укрінформ 28 червня розповів декан факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету, професор Ігор Пилипенко. За його прогнозом, у тих районах, які були зав’язані на зрошення від магістральних каналів, кількість населення може зменшитися принаймні вдвічі.

Скільки жителів Херсонської і Запорізької областей виїхали звідти через війну і окупацію територій? Чи збираються вони повертатися і від чого це залежить? Наскільки може зменшитися кількість населення в Україні після закінчення війни, і як це вплине на майбутнє країни?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.