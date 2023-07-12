Наступ ЗСУ: ситуація на фронті зміниться раптово? | Новини Приазов’я

Російські військові мінують об'єкти критичної інфраструктури на окупованій частині Запорізької області. Про це 9 липня в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, в Мелітопольському районі заміновано водогін, який живить питною водою місто, а в самому Мелітополі – важливі об’єкти електричних мереж. На Запорізькій АЕС в технічних приміщеннях та у машинних залах окупанти встановили мінно-вибухові загородження.

6 липня на територію окупованої Запорізької атомної електростанції прибув перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, офіційна мета його приїзду – ознайомитися зі станом справ на станції. Неофіційно – російський чиновник мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати вирішити проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом.

Генеральний штаб Збройних сил України 10 липня на сторінці у фейсбуці повідомив, що у ході наступу українські військові за попередній тиждень просунулися на понад кілометр на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Загалом від початку наступу на цих напрямках українська армія звільнила від російських окупантів 169 квадратних кілометрів української землі – це приблизно співмірно з площею міста Одеса.

Як російські військові поводяться у Мелітополі, Енергодарі і Маріуполі? Що будуть робити окупаційні адміністрації, коли українські військові просуватимуться у цьому регіоні? Коли ситуація на фронті може суттєво змінитися і що на це впливає?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.