«Великий табір заручників». Як вижити в окупації без паспорта РФ? | Новини Приазов’я

Російські окупаційні сили попереджають жителів захоплених територій про можливе виселення. Російський сенатор, якого називають представником окупованої частини Херсонської області, Костянтин Басюк 9 липня у своєму телеграм-каналі написав про те, що громадянам України, які перебувають на території окупованого регіону, потрібно цього року визначитися зі своїм «правовим статусом». Тобто отримати російський паспорт або оформити посвідку на проживання. Інакше таким жителям загрожує адміністративна відповідальність, яка, в тому числі передбачає виселення з окупованої території.

Тим часом російські військові проводять обшуки на окупованій частині Херсонщини нібито з метою виявлення зброї, але насправді роблять це для залякування місцевих жителів. Про це 11 липня повідомив Центр протидії дезінформації. За даними Центру, місцевим жителям погрожують повторними обшуками у разі, якщо вони не отримають російський паспорт.

Генеральний штаб Збройних сил України 11 липня повідомив, що у Генічеську Херсонської області набирають оберти репресії проти громадян України. За наявною інформацією, потрапити «на підвал» стало в рази легше, оскільки місцеві окупаційні чиновники, бажаючи вислужитись перед російською владою, постійно здійснюють наклепи на жителів міста і проводять безпідставні перевірки. Також російські окупаційні сили погрожують містянам, що у разі відсутності паспорта Росії, їх примусово депортують до Сибіру та конфіскують все майно.

Як виживають в окупації українці, які не отримали російські паспорти? Як тисне на жителів захоплених територій окупаційна влада, і в яких випадках вони змушені брати російські документи? Навіщо Росія і далі проводить примусову паспортизацію, який це має ефект?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.