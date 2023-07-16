Україна повертає мовлення на окуповані території? | Новини Приазов’я

В Україні у тестовому режимі запрацювала цифрова багатоканальна телемережа Multiplex MX-7. Вона надає безплатний доступ до дев’яти телеканалів і працює як на аналогових, так і цифрових приймачах. Мережу презентувала 5 липня Запорізька обласна військова адміністрація. За даними ОВА, мовленням буде покрито понад 90% території країни. Про це розповів директор обласного департаменту культури та інформаційної політики Владислав Мороко. Він зазначив, що військова адміністрація має дорожню карту з відновлення українського мовлення на всій території Запорізької області. У тестовому режимі воно вже з'являється у деяких селах Василівського району.

Тим часом російські окупаційні сили посилюють пропаганду на захоплених територіях півдня України. Про це 3 липня повідомив Центр національного спротиву. За даними Центру, аналіз інформаційного простору на окупованій частині Запорізької області вказує на те, що російська окупаційна влада посилює заходи пропаганди, спрямовані на місцеве населення.

Більшість телеграм-каналів та спільнот у соціальних мережах поширювали наративи про те, що на відміну від російського керівництва українська влада начебто не здатна забезпечити належний рівень життя на підконтрольних їй територіях.

Аналіз інформаційного простору окупованої частини Херсонської області також вказує на те, що російське військово-політичне керівництво збільшує кількість матеріалів пропагандистського змісту для посилення лояльності до окупаційної адміністрації. Про це 6 липня написав Центр національного спротиву.

Як Україна намагається поширювати своє мовлення на окуповані території півдня України? Чи зникло російське радіо і телебачення на звільненій частині Херсонщини? Як боротися з поширенням російської пропаганди, і чому це актуально не лише для України?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.