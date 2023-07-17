«Економічний занепад» в окупації: РФ хоче створити «вільну економічну зону» | Новини Приазов’я

Російські окупаційні сили не можуть впоратися з економічною кризою на захоплених ними територіях. Про це 1 липня повідомив Центр національного спротиву. У Центрі зазначили, що окупаційна адміністрація захопленої частини Херсонської області відчайдушно намагається приховати соціально-економічний занепад, вдаючись до маніпуляцій і популізму.

Зокрема, призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої території Херсонщини Володимир Сальдо оголосив про старт програми зниження цін на товари першої необхідності, наголосивши при цьому, що це начебто свідчить про турботу до місцевого населення. Так званий указ про регулювання роздрібних цін Сальдо видав 22 травня. У Центрі національного спротиву зауважили, що регулювання цін застосовується виключно у випадку поглибленої економічної кризи та необхідності прихованого регулювання ринку.

Водночас віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін 21 червня повідомив, що Рада Федерації затвердила пакет законів про вільну економічну зону для окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Про це написали російські ЗМІ. За словами чиновника, вільна економічна зона створюється до 2050 року, її стратегічною метою є забезпечення «сталого соціально-економічного розвитку та підвищення рівня та якості життя громадян».

Навіщо окупаційна влада обіцяє підвищення рівня життя жителям захоплених територій? Яким є реальний стан економіки на окупованих частинах Херсонської і Запорізької областей? Які підприємства окупаційні чиновники відібрали у власників і кому їх віддають? Де Росія бере кошти для ведення війни і утримання окупованих територій?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.