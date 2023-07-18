«Квартири за 3 млн рублів». Що цікавить жителів Росії на окупованих територіях? | Новини Приазов’я

Після окупації Маріуполя у місті почали зносити постраждалі від обстрілів будинки та будувати нові. І вже у травні 2022 року почали з'являтися перші оголошення росіян про купівлю квартир і будинків в окупованому місті. Про це пише російське незалежне видання «Бумага», яке поговорило з росіянами, що хочуть купити нерухомість у Маріуполі. Матеріал опублікований 28 червня.

Шукають нерухомість у Маріуполі росіяни з різних регіонів – Москви, Петербурга, Краснодара, Красноярська, Нижнього Новгорода та інших. Вони розглядають будинки і квартири «в будь-якому стані» готові відновити їх після обстрілів.

Деякі покупці розповіли, що не вважають купівлю нерухомості в окупованому місті ризикованою. При цьому більшість співрозмовників ніколи не були в Маріуполі, - йдеться у матеріалі. Видання додає, що усі покупці нерухомості, з якими поспілкувались журналісти, кажуть, що обрали це місто через близькість до моря. Вони вважають, що це робить його привабливим для туристів.

Водночас маріупольське видання «0629» 13 липня повідомило, що російські окупаційні сили продовжать будувати нові будинки у місті. Для цього вже визначили 5 майданчиків площею 14 га. Щоправда, квартири в цих будинках зможуть отримати далеко не всі маріупольці, – зазначили журналісти.

Наскільки громадяни Росії зацікавлені у купівлі житла на окупованих територіях України, і чи поспішають його придбати? Чи відрізняється ситуація на захоплених частинах Донецької, Херсонської, Запорізької областей? Що буде з угодами, здійсненими під час окупації, після звільнення цих територій?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.