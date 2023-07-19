«Туристи на десантному кораблі». Чи є альтернатива Керченському мосту? | Новини Приазов’я

Вранці 17 липня на Керченському мосту, який сполучає окупований Крим із Росією, стався вибух. Внаслідок цього автомобільний рух мостом було повністю зупинено. При цьому рух залізницею спочатку призупинили, але того ж дня відновили. Призначений Росією так званий голова Криму Сергій Аксьонов закликав жителів та гостей півострова утриматися від поїздок через Керченський міст і обирати альтернативний сухопутний маршрут через новоокуповані регіони півдня України.

Тим часом у зв'язку з пошкодженням Керченського мосту й активізацією руху через окуповані території Херсонської та Запорізької областей там скасували дію комендантської години на маршрутах, які задіяні у сполученні з Кримом. Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо повідомив, що затори на блокпостах у захопленій частині Херсонської області ліквідовано, і цей маршрут начебто повністю безпечний.

Сальдо також заявив, що окупаційна влада відремонтує ділянку дороги довжиною 60 кілометрів, яка йде на півострів через Армянськ. За його словами, необхідні кошти знайдені, підрядники визначені.

Всупереч словам Сальдо про нібито відсутність заторів на блокпостах підконтрольне окупаційній владі Криму агентство «Кримінформ» ввечері 17 липня повідомило, що на межі Херсонської області з півостровом на пункті автомобільного пропуску «Джанкой» утворилася багатокілометрова черга.

Як пошкодження на Керченському мосту вплинули на трафік на сухопутному сполученні між Кримом і окупованими територіями Херсонської і Запорізької областей? Чи перевозиться цими дорогами російська військова техніка? Які альтернативні шляхи може використовувати Росія для військових і цивільних перевезень?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.