Відновлення водопостачання після руйнації Каховської ГЕС. Чи буде вода на півдні? | Новини Приазов’я

Ситуація з водопостачанням у деяких громадах Херсонщини залишається напруженою. Ідеться про місто Берислав, а також в Милівську і Нововоронцовську громади. Про це 10 липня розповів заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба під час брифінгу щодо ситуації в регіонах, постраждалих від російської військової агресії.

За словами посадовця, зараз тривають роботи з якнайшвидшого відновлення повноцінного водопостачання. Олексій Кулеба також сказав, що вже налагоджене, хоча й за графіком, водопостачання для усіх абонентів міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. Але, за словами жителів міста, в дійсності вода там є не у всіх квартирах. Зокрема, немає води у людей, які живуть на п’ятих поверхах і вище.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 18 липня у своєму телеграм-каналі повідомив, що у регіоні визначено місця для буріння 50 нових свердловин: 13 – у Бериславській громаді, 9 – Новорайській, 10 – Милівській, 8 – Новоолександрівській громаді, 8 – у Нововоронцовській і 2 – у Новокаховській. Робота з підготовки до буріння триває, – написав Прокудін.

Він також зазначив, що «Херсонводоканал» виконує роботи з ремонту, обстеження, просушування обладнання насосних та каналізаційних станцій. Також фахівці прокачують свердловини й відбирають проби для визначення показника якості води.

Якою є ситуація з питною і технічною водою у громадах, що постраждали від руйнування Каховської ГЕС? Як вирішують проблеми з водопостачанням у Херсонські і Запорізькій областях? І в якому стані зараз будівництво водогону, що забезпечить водою Кривий Ріг, Нікополь і Марганець?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.